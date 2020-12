Eurocity Zurigo-Genova con prima fermata a Tortona, unica in Piemonte

Tortona – Ieri all’una del pomeriggio ha preso il via il viaggio inaugurale dell’Eurocity Zurigo-Genova con la prima fermata alla stazione ferroviaria di Tortona. Ad accogliere il treno nella sua unica fermata in Piemonte c’erano il Sindaco Federico Chiodi col Gonfalone del Comune, l’Onorevole Rossana Boldi, l’Assessore Regionale Vittoria Poggio, il Presidente del Consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, il Vicesindaco Fabio Morreale e gli assessori Mario Galvani e Luigi Bonetti, il Segretario generale Salvatore Pagano, l’avvocato Cesare Rossini della Fondazione SLALA, rappresentanti di RFI e di FFS (Ferrovie Federali Svizzere). Sono stati inoltre consegnati al Capotreno e al direttore del vagone ristorante omaggi coi prodotti del territorio.

La fermata tortonese è il risultato di un accordo che ha visto coinvolti la Regione Piemonte, il Comune di Tortona, Trenitalia e le Ferrovie Federali Elvetiche. Il treno partirà da Zurigo alle ore 8.33, transiterà a Milano e fermerà a Tortona alle ore 13.05, per poi proseguire il viaggio con arrivo previsto a Genova alle 13.49; sulla stessa tratta nella direzione opposta, l’Eurocity partirà alle 14.10, fermandosi a Tortona alle 14.53 per arrivare a Zurigo alle 19.27. Il servizio sarà attivo tutti i giorni della settimana.

Determinante il lavoro del dottor Giovanni Currado, presidente del bacino sud-est dell’Agenzia della Mobilità Piemontese che collabora con Slala, che ha contribuito concretamente ad ottenere questo importante risultato.