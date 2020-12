F1 Abu Dhabi 2020, Verstappen trionfa

Abu Dhabi (Adn Kronos) – Max Verstappen vince il Gp di Abu Dhabi ultimo appuntamento della stagione 2020 della Formula Uno. Dopo la pole di ieri il pilota della Red Bull, alla sua decima vittoria in carriera nel circus, 42esimo podio, domina dal primo all’ultimo giro la gara davanti alle Mercedes di Valtteri Bottas e del campione del mondo Lewis Hamilton. Ai piedi del podio l’altra Red Bull, quella guidata da Alexander Albon. Finale di stagione amaro per le Ferrari che chiudono doppiate, Charles Leclerc è 13°, 14° Sebastian Vettel, all’ultima gara con la ‘rossa’. A caratterizzare la gara l’ingresso della virtual safety car al decimo giro per l’uscita di scena di Sergio Perez. Dopo la ripartenza Verstappen allunga nuovamente ribadendo come la Red Bull si trovi a suo agio su questa pista, a fine gara è lotta per la seconda piazza tra Bottas ed Hamilton ma il finlandese tiene sul britannico al rientro dopo lo stop per la positività al Covid.