Pallacanestro Serie B: Fortitudo Alessandria lotta e cede solo alla fine contro il Rimini

Rimini (Rinascita Basket Rimini – Fortitudo Alessandria 78-69) – La vittoria ancora manca, la prova di carattere, invece, no. Si sono visti buoni sprazzi di gioco da parte della Fortitudo Alessandria che ieri sera, in trasferta a Rimini contro la Rinascita Basket, corazzata del campionato di serie B, alla terza giornata di andata ha ceduto 78-69 ma al termine di un match, nel complesso, equilibrato. Coach Vandoni non disponeva di tutti i suoi effettivi: De Paoli fuori causa, Oliviero non utilizzabile per problemi di tesseramento, Dal Maso non ancora recuperato al 100 per cento dalla leggera distorsione alla caviglia e Apuzzo che in allenamento ha rimediato una botta al ginocchio e che ha giocato solo 19 minuti, ma a mezzo servizio. Punto a punto nel primo quarto, 21-21, Rimini prova a scappare nel secondo parziale, 43-34 all’intervallo lungo, ma la squadra di coach Claudio Vandoni è dentro bene il match con la testa e le soluzioni di gioco, e con un terzo tempo da manuale recupera lo svantaggio e dopo 30′ è 52-52. Nell’ultimo parziale, invece, la difesa non regge più come all’inizio e i padroni di casa mettono nuovamente la freccia senza, stavolta, che la Fortitudo riesca a colmare lo svantaggio.

Miglior realizzatore della Fortitudo ancora una volta è Guaccio con 18 punti e 8 rimbalzi. Bene anche Dal Maso, 9 rimbalzi, che segna però poco, Bracchi, autore di 13 punti e Valle, con 8.

Rinascita Basket Rimini – Fortitudo Alessandria 78-69 (21-21, 43-34, 52-52)