Una grande JB Monferrato coi giocatori contati espugna il PalaCarnera di Udine

Udine (Apu Old Wild West Udine – Novipiù JB Monferrato 66-79) – Vittoria importante, per morale e classifica, per la JB Monferrato che, al PalaCarnera di Udine, batte l’Apu Udine 66-79 al termine di un match in cui la compagine piemontese era rimasti con i giocatori contati: l’ultimo ciclo di tamponi antigenici della mattinata infatti aveva ridotto a otto i giocatori a disposizione di Mattia Ferrari. Considerando l’età media della spedizione e l’avversario di giornata non si trattava di una sfida semplice. Eppure la JB Monferrato è scesa in campo con grande carattere mettendo in seria difficoltà una squadra che fino a qui poteva vantare un filotto di cinque vittorie su cinque.

La cronaca tratta dal sito della JB Monferrato.

Dopo una partenza flash dei padroni di casa con Foulland a dominare in area pitturata Casale trova la sua dimensione e comincia a caricare a testa bassa. Dopo il parziale di 8-0 sono di Donzelli i primi punti di giornata. Thompson è ispirato è comincia a fare le prove generali. Le sue due triple consecutive avvicinano Casale sul 19-13. L’attacco di Udine si inceppa e si va alla prima sirena sul -4 grazie ai liberi di Valentini. Tornati sul parquet Casale tira fuori i denti. In campo c’è anche il giovanissimo Lomele (2004) che con coraggio guerreggia su ogni pallone. Thompson è immarcabile e dopo aver trovato il pari porta avanti per la prima volta la JBM sul 19-21. Mobio dalla distanza prova a ristabilire l’ordine delle cose ma Casale è assolutamente in partita. Botta e risposta fra Donzelli e Foulland. Il fortino rossoblu regge e la tripla di Collins porta tutti alla pausa sul 31-32.

La Novipiù JBM si trova a dover gestire il vantaggio. La terza frazione vede nuovamente fra i protagonisti Gora Camara attivissimo sotto le plance. Il chirurgico di Collins scava un interessante 31-37. Mobio dalla distanza è un bruttissimo cliente. Due giocate volanti di Camara valgono il +8 JBM. Si segna tanto in questa frazione. Per Udine in campo c’è anche Amato, vecchia conoscenza casalese. Thompson impatta quota 20 e la sua magia in penetrazione di fatto è l’ultimo sussulto prima della sirena che porta all’ultimo round sul 50-55.

Si gioca da lontano. Johnson è caldo, ma prima Collins e poi Valentini in versione western fumante costringono Boniccioli a chiamare timeout. Il cronometro scorre e la stanchezza per le poche rotazioni in casa rossoblu comincia a farsi sentire. La Novipiù stringe i denti. Ancora Valentini aiutato dalla tabella porta i suoi al massimo vantaggio +12 fino a qui. La tensione gioca brutti scherzi a Udine che spara a salve e si sfilaccia. Donzelli deve abbandonare la contesa per quinto fallo ma Collins quando conta è una sentenza. 57-71. La linea del traguardo è ad un passo. Giuri e Nobile provano a spaventare Casale ma ormai è troppo tardi. La seconda pagina di questa neonata società è appena stata scritta a penna stilografica.

Apu Old Wild West Udine – Novipiù JB Monferrato 66-79 (19-15, 12-17, 19-23, 16-24)