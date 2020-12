Va a fuoco rimorchio pieno di bitume riscaldato, bloccata per un’ora l’autostrada

Valle San Bartolomeo – L’autostrada A21 è stata bloccata per più di un’ora appena dopo lo svincolo di Alessandria Ovest in direzione Piacenza, a causa di un incendio per autocombustione divampato all’interno di un rimorchio pieno di bitume riscaldato. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco con due squadre che hanno impiegato un’ora per avere ragione delle fiamme. Nel corso delle operazioni è stata aperta una corsia mentre sul posto sono intervenuti anche la Polfer e il personale della Società Autostrade. Le operazioni si sono concluse intorno alle 15:30 dopodiché è stato possibile riaprire al traffico l’intera carreggiata. Il fenomeno dell’autocombustione non è raro ed è dovuto alla concentrazione di materiale infiammabile – in questo caso di bitume riscaldato – che, a contatto con l’aria (comburente), può prendere fuoco, come è successo oggi. Il fatto che il camion viaggiasse a velocità sostenuta ha aumentato la turbolenza dell’aria nel cassone pieno di bitume che ha così preso fuoco facilmente. Non ci sono stati feriti e, dopo l’intervento dei pompieri, tutto è tornato alla normalità ed il traffico ha ripreso a defluire regolarmente.