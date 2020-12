Grigi: domenica ancora fra le mura amiche del “Mocca” contro una Pro Sesto in crisi di risultati

Alessandria – Dopo la vittoria “esterna”, anche se poi il match si è giocato al “Moccagatta”, dell’Alessandria contro la Juventus Under 23 la compagine grigia allenata da mister Gregucci, nel campionato di serie C girone A, è salita al quarto posto in classifica, dietro Renate, Como e Pro Vercelli e a soli sei punti dalla vetta, guidata, appunto dai Nerazzurri lombardi del Renate.

Un deciso cambio di passo, dunque, da parte dei mandrogni dopo uno stentato inizio di campionato e una posizione in classifica che cominciava a farsi preoccupante.

Domenica scorsa, contro la Juve Under 23, i Grigi hanno dimostrato di essere squadra che ha ritrovato la forma con particolare menzione per Eusepi, sempre più decisivo nelle partite dei mandrogni, e un ritrovato Simone Corazza, reduce da un infortunio di un mese e autore dell’assist che ha consentito ad Eusepi di insaccare la rete che è poi valsa la vittoria contro i torinesi all’undici allenato da Gregucci.

E proprio Eusepi domenica ha agganciato Arrighini a quota sei reti nella classifica marcatori dell’Alessandria. Nel prossimo turno, sedicesima giornata di andata, i Grigi se la vedranno contro la Pro Sesto, ancora sul terreno amico del “Moccagatta”. I lombardi sono reduci da due sconfitte di fila, con otto gol subiti e zero fatti in due gare.

Parola d’ordine per Eusepi e compagni sarà, comunque, non abbassare mai la guardia alla luce anche di una classifica che sta sorridendo sempre più ai mandrogni. Mister Gregucci dovrà fare a meno, oltre ai lungodegenti Gazzi e Frediani, anche di Bellodi. Il giocatore cresciuto nelle giovanili del Milan, infatti, ha rimediato uno stiramento al ginocchio sinistro che lo terrà lontano dai campi almeno una quarantina di giorni.