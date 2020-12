Ports of Genoa rilancia l’idea della logistica a Tortona e nel basso alessandrino

Tortona (Maria Ferrari) – È il momento di ripensare alla logistica riconsegnando la città alla sua vocazione per i trasporti. Nel progetto preliminare del nuovo piano regolatore generale presentato ieri dal vice sindaco con delega all’Urbanistica Fabio Morreale, si tiene conto del forte impulso che sta avendo il sistema portuale della Liguria occidentale Ports of Genoa che annovera i porti di Genova, Genova Pra’, Savona e Vado Ligure, il più occidentale del gruppo. Nel dicembre del 2019 è stato inaugurato Vado Gateway, il nuovo terminal container in grado di ospitare navi di grandi dimensioni, che offre un collegamento fra i mercati di Nord Italia, Svizzera e Germania. Il trasporto su terra è ferroviario al 40% con cinque treni settimanali, ma il loro numero è destinato a salire rapidamente.

Il piazzale di stoccaggio è completamente automatizzato: le gru – straddle carrier ad alimentazione ibrida con operatore – sono controllate “da remoto” affinché nessuna persona possa essere presente nell’area durante le operazioni.

A Vado Gateway è collegato l’attiguo Reefer Terminal, il primo del Mediterraneo per i traffici di frutta, passati dalle 85.000 tonnellate del 1982 alle oltre 500.000 dell’anno scorso. Circa il 50% è rappresentato da banane e ananas, per il resto da agrumi e altra frutta fuori stagione proveniente da Sud Africa, West Africa, Centro e Sud America e Nuova Zelanda. Dispone di magazzini refrigerati per complessivi 24.000 mq, suddivisi in 15 celle a temperatura controllata (da -2 a +14° C) e 4 aree climatizzate, per una capacità di stoccaggio di 13.000 pallet.

Nel 2019 Ports of Genoa ha consolidato il suo ruolo di principale gateway italiano e mediterraneo al servizio delle industrie e dei mercati del Nord Italia e d’Europa, un sistema portuale che, per volume di traffico merci, con 5,4 milioni di Teu è il più importante in Italia e il quinto in Europa, dopo quelli di Rotterdam in Olanda con 11,8 mln di Teu, Amburgo in Germania con 9,0 mln di Teu, Anversa in Belgio con 8,6 mln di Teu, Bremerhaven in Germania con 5,9 mln Teu, dove per Teu si intende “twenty (feet) equivalent unit” che, nei trasporti navali, indica il container da 20×12×8 piedi, oltre alla capacità di trasporto di una nave. Insomma qualcosa si muove e parlare di logistica nel basso alessandrino non sembra improprio. Il nuovo piano regolatore di Tortona si svilupperà al di là dello Scrivia, da San Guglielmo e Rivalta fino all’ingresso del casello autostradale e al confine col territorio di Sale: “Zone vocate all’espansione industriale e logistica – dice al cronista l’assessore e vicesindaco Fabio Morreale -, che rendono Tortona l’ideale retroporto di Genova. Tutto questo eliminando gli insediamenti industriali troppo vicini al centro urbano e riducendo al minimo le nuove aree residenziali, per sfruttare le costruzioni esistenti e incentivare la riqualificazione delle aree dismesse, in particolare nel centro abitato, limitando il consumo del suolo. Un altro obiettivo specifico della variante è la sostenibilità ambientale”.

Lunedì 21 il progetto preliminare della variante strutturale del nuovo piano regolatore generale sarà discusso in consiglio comunale in attesa dell’approvazione del rinnovato Prg, la cui versione attuale è del 1995. Si prevede che l’approvazione definitiva sarà nel 2021.