Rapinatore nigeriano scappa in bicicletta ma è fermato e arrestato

Alessandria – Ha preso alle spalle una signora che, mentre passeggiava in Via Trotti stava telefonando col cellulare, le ha strappato il telefonino di mano scaraventandola a terra per poi fuggire in bicicletta. Sul posto intervenivano gli agenti della questura che arrestavano il rapinatore mentre si dava alla fuga in Via Alessandro III. Si tratta di M.A., un nigeriano di 23 anni che era subito sottoposto a perquisizione personale per cui saltava fuori il telefonino rubato poco prima. Il Questore della Provincia di Alessandria incaricava il Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di valutare l’emissione delle opportune misure di prevenzione, nonché il Dirigente dell’Ufficio Immigrazione per l’espulsione del nigeriano che per ora è finito al Don Soria.