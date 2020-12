Basket serie A2: nel recupero della prima giornata JB Monferrato ospita al PalaFerraris Tezenis Verona

Casale Monferrato – Nuovo impegno nella serie A2 di basket, oggi pomeriggio, per la JB Monferrato, a quarant’otto ore dall’impresa al PalaCarnera di Udine.

Alle 18 i monferrini sfideranno, al PalaFerraris di Casale, Tezenis Verona di coach Andrea Diana nel match valido per il recupero della prima giornata di campionato. La squadra scaligera ha confermato gran parte del roster della scorsa stagione, partendo dal capitano Giovanni Tomassini (7.3 punti in campionato) e Guido Rosselli, inserendo nel roster degli elementi di assoluto livello come Lorenzo Caroti e i due stranieri Phil Greene e Bobby Jones (13.3 punti e 8.7 rimbalzi).

“Quarantotto ore senza novità significative nel roster sono poche per preparare una partita complessa come quella contro Verona. Il punto focale che ci siamo dati è quello di cercare di recuperare le energie e di ritrovare una nuova carica mentale non arrivando scarichi o leggeri alla partita dopo l’impresa di Udine. Non sarà una partita facile, vista anche la caratura dell’avversario: cercheremo di affrontarla con lo stesso piglio garibaldino con cui siamo scesi in campo ad Udine” ha dichiarato il coach dei piemontesi, Mattia Ferrari.