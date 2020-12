Casale Fbc e Hsl Derthona in campo oggi pomeriggio per il recupero della nona giornata di andata di serie D

Alessandria – Casale Fbc e Hsl Derthona in campo entrambi oggi pomeriggio, alle due e mezza, nei match validi per il recupero della nona giornata di andata del campionato di serie D girone A.

I Nerostellati, al “Palli”, riceveranno la visita del Sestri Levante. Due squalificati per i padroni di casa, Todisco e Cocola. Mister Francesco Buglio ha, così, convocato due giovani, Ferrari e Coppola, entrambi classe 2003. Indisponibili Fabbri e Lanza, in attacco confermati Coccolo e Franchini.

L’Hsl Derthona, dopo che il secondo giro di tamponi ha confermato la negatività di tutto il gruppo squadra, andrà alla ricerca dei tre punti in casa dell’Arconatese. Praticamente tutta al completo la rosa a disposizione di mister Luca Pellegrini con il solo Spoto indisponibile.

Per monferrini e tortonesi si tratta del primo di un trittico di gare in otto giorni. Domenica 20 dicembre, infatti, il Casale sfiderà fuori casa il Pont Donnaz mentre l’Hsl Derthona riceverà al “Coppi” il Legnano. Mercoledì 23 dicembre, infine, Casale in casa con l’Imperia e Hsl Derthona ospite del Gozzano.