Confermati i 49 milioni di euro di indennizzo per il Terzo Valico, ma paga lo Stato (cioè i contribuenti) non Cociv

Alessandria – Confermata la seconda trance dei fondi di compensazione per il Terzo Valico ad alcuni Comuni della Provincia di Alessandria. Si tratta, com’è noto, di 49 milioni di euro a titolo di indennizzo per i disagi dovuti alla cantieristica del Terzo Valico. Non paga Impregilo, alias Cociv, ma il ministero dei trasporti, cioè noi italiani con le nostre tasse. A firmare oggi il Secondo Addendum del Protocollo di intesa del Progetto condiviso del Terzo Valico dei Giovi il Ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli (nella foto), il Commissario del Progetto unico Terzo Valico, Calogero Mauceri, l’Amministratore Delegato di RFI, Maurizio Gentile, il Presidente della Provincia di Alessandria, Gianfranco Baldi e i Sindaci dei Comuni di Alessandria, Arquata Scrivia, Fraconalto, Gavi, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Serravalle Scrivia, Tortona, Voltaggio, Carrosio, e Vignole Borbera. L’accordo di oggi renderà attuabile la fase esecutiva del predetto Progetto Condiviso e prevede l’individuazione da parte dei Comuni interessati degli interventi costituenti la Seconda Fase del Progetto Condiviso e la conseguente ripartizione economica dei 49 milioni di Euro tra i Comuni stessi; l’impegno di RFI a predisporre un’istruttoria tecnico-amministrativa della proposta di Progetto Condiviso avanzata dai Comuni ai fini della successiva approvazione da parte del Commissario e alla formalizzazione di specifiche convenzioni attuative con ogni singolo Comune che regolino, nel limite dei 49 milioni di euro, la progettazione e la realizzazione degli interventi da realizzarsi a cura e responsabilità delle singole amministrazioni; l’impegno della Regione Piemonte a garantire la copertura finanziaria integrativa, nel limite di 335.000 euro, per la realizzazione di interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico nei Comuni di Fraconalto, Arquata Scrivia e Voltaggio.