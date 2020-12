L’ex Ilva riparte a gennaio con “quota 90.000”

Novi Ligure – Nuovi segnali di ripresa all’ex Ilva. Saranno infatti 470 e non 430 come anticipato i lavoratori presenti in azienda, quaranta operai in più al lavoro dall’11 gennaio per 90.000 tonnellate di materiale prodotto nel corso del primo mese del nuovo anno. I numeri non mentono e questi numeri sono una speranza per l’acciaieria italiana che punta al rilancio dopo l’entrata in società al 50% dello Stato Italiano. L’aumento della produzione lascia ben sperare mentre restano ancora dubbi se quella in programma dall’1 al 30 gennaio sarà cassa integrazione ordinaria o nuovamente cassa Covid. Quella degli ultimi giorni di dicembre sarà infatti sicuramente ordinaria ed è probabile che a inizio 2021 si ritorni a quella Covid, ma tutto dipenderà dal prossimo Dpcm.