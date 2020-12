Pallacanestro: Redivo trascina la JB Monferrato e contro il Verona arriva la terza vittoria di fila

Casale Monferrato (JB Monferrato 93 – Tezenis Verona 87) – Terzo successo di seguito per la JB Monferrato che oggi al PalaFerraris, recupero della prima giornata di andata del campionato di basket di serie A2, ha battuto Tezenis Verona 93-87. Sugli scudi, nel roster allenato da coach Ferrari, l’argentino Lucio Redivo, al debutto assoluto in stagione, decisivo con 31 punti a referto (6/7 da tre).

La cronaca.

Chiuso il primo tempo in vantaggio di misura 47-45, nella terza frazione la JBM, dopo un iniziale testa a testa, ha preso un leggero vantaggio con i canestri di Thompson, altro protagonista del match con un bottino personale di 20 punti. Ancora avanti 66-64 alla terza sirena, nell’ultimo quarto i Rossoblù hanno accusato la stanchezza per l’impresa di domenica scorsa a Udine, e hanno dovuto inseguire inizialmente gli scaligeri, sospinti da Severini, Greene e Tomassini. Redivo è stato però decisivo nel finale e ha dato il la all’affondo della Novipiù che ha così vinto la sfida con la squadra di coach Diana. Per la JB Monferrato hanno chiuso in doppia cifra anche Fabio Valentini, autore di 16 punti e Gora Camara con 13. Domenica 20 dicembre, nel prossimo impegno ancora al PalaFerraris JB Monferrato riceverà la visita dell’Orzinuovi.