Serie D: il Casale al “Palli” non va oltre lo 0-0 contro il Sestri Levante, vittoria esterna del Derthona contro l’Arconatese

Alessandria – Un pareggio e una vittoria per le compagini calcistiche alessandrine impegnate, oggi pomeriggio, nel recupero della nona giornata di andata del campionato di serie D girone A.

Risultato ad occhiali tra Casale e Sestri Levante. Al “Palli” le due squadre hanno dato vita ad un match piuttosto incolore e privo di occasioni degne di nota. Da sottolineare solamente, per il Casale, una buona occasione capitata sui piedi dell’attaccante Franchini a pochi minuti dal termine.

In classifica i Nerostellati allenati da mister Buglio non smuovono più di tanto la loro posizione restando sempre nelle parti basse della graduatoria, al terzultimo posto a quota sei punti.

Vittoria esterna, invece, per l’Hsl Derthona che espugna il campo dei lombardi dell’Arconatese.

2-1 il risultato finale per i Leoncelli che, passati in svantaggio per la rete segnata da Gobbi, hanno ribaltato la gara grazie alle marcature di Gualtieri, primo tempo, e di Cirio, gran colpo di testa a pochi minuti dal termine. Gli ospiti hanno anche sbagliato un calcio di rigore con Varela.

In classifica i Bianconeri salgono a quota diciassette punti agganciando, al secondo posto, il Pont Donnaz.

Domenica 20 dicembre Casale impegnato fuori casa proprio contro il Pont Donnaz e Hsl Derthona al “Coppi” contro il Legnano.