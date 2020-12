Da Prefettura di Alessandria: controlli nelle festività natalizie e provvedimenti relativi alla fauna selvatica

Si è tenuta nella mattinata di oggi, 17 dicembre, in Prefettura, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Olita, alla quale hanno partecipato il Sindaco del Comune di Alessandria Cuttica di Revigliasco, il Presidente della Provincia Baldi, il Questore Morelli, il Comandante Provinciale dei Carabinieri col. Rocco, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza col. Pucciarelli e la Dirigente della Sezione di Polizia Stradale Montenero. Il Comitato ha innanzitutto approfondito il tema dei controlli da parte delle Forze di Polizia e della Polizia Locale in occasione delle prossime festività natalizie, che quest’anno saranno finalizzati a garantire non solo la sicurezza dei cittadini, ma anche il rispetto delle norme di contenimento dell’emergenza epidemiologica attualmente in vigore. In particolare, con riferimento ai divieti di spostamento, verranno effettuate mirate attività di controllo nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, con l’impiego delle Forze territoriali e della Polizia Stradale. Il Prefetto e gli altri componenti del Comitato hanno nuovamente fatto appello al senso di responsabilità già ampiamente dimostrato fino ad oggi dalla grande maggioranza della popolazione. Il Comitato ha quindi esaminato la situazione della fauna selvatica, con particolare riguardo alla presenza di cinghiali e altri ungulati e ad avvistamenti di lupi nelle zone montane, collinari e di campagna. Per quanto riguarda gli ungulati, il Comitato ha preso atto dei positivi risultati dell’attività di controllo svolta sotto il coordinamento della Provincia, mentre per quel che attiene alla presenza di lupi – tenendo conto della speciale protezione accordata a tale specie dalla vigente normativa – è stato avviato un apposito monitoraggio a cura dei Carabinieri Forestali.