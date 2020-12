Da Slala Alessandria: “Il futuro della logistica è oggi”, il primo “Quaderno” della Fondazione Slala

La nascita, l’evoluzione e gli sviluppi di una attività iniziata nel 2003 e che quest’anno ha visto crescere la presenza anche nel territorio della provincia di Asti. La Fondazione Slala – Sistema logistico del Nord Ovest d’Italia ha realizzato la prima edizione del “Quaderno”, intitolato “Il futuro della logistica è oggi” (112 pagine, scritto dal giornalista Enrico Sozzetti e pubblicato da LarEditore) che è stato pensato “per raccontare il percorso, le cose fatte, il posizionamento su un territorio che oggi abbraccia le province di Alessandria, Asti e Savona e che candida la Fondazione a punto di riferimento per il Basso Piemonte in un’ottica che guarda al resto della regione, alla Liguria e alla Lombardia” come spiega Cesare Rossini (nella foto), presidente di Slala.

Il volume ripercorre la storia e ricorda i protagonisti di una intuizione diventata realtà nel 2003, raccontando la trasformazione, da società a responsabilità limitata a fondazione di partecipazione, che riflette anche l’evoluzione di un territorio storicamente vocato, ma che è in grado di compiere il definitivo salto di qualità solo grazie all’azione corale di tutti i protagonisti, pubblici e privati. Il “Quaderno” si chiude con la nascita delle Commissioni di lavoro e presenta i primi studi realizzati e messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni. In apertura, il capitolo “Tutto nasce su un Galletto”, l’intervista a Fabrizio Palenzona che ha avuto l’intuizione della Fondazione.

“Per me – sono ancora parole di Cesare Rossini – è stato un onore e una sfida accettare la presidenza. Un onore perché è nata da una idea di Fabrizio Palenzona e una sfida perché ho assunto la guida nella fase più difficile della vita di Slala, quando è stata a un passo da essere chiusa. Ho applicato, in una visione equilibrata e unitaria di gestione, l’adozione di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto del Codice Etico dell’ente. Nel momento in cui ho compreso che c’erano ancora delle opportunità per l’attività della Fondazione, la prima cosa da fare, dunque, era assicurare la capacità economica-finanziaria, e sviluppare un’efficace progettualità in un’ottica di sostenibilità e di creazione di valore nel lungo periodo”.

Il libro è disponibile presso gli uffici di via Vochieri 58, ad Alessandria, consultabile sul sito www.slala.it, e reperibile nelle principali librerie online.

“Ritengo – rileva il presidente di Slala – che si debba parlare solo con le azioni, come quelle che hanno portato alla definizione del progetto del nuovo scalo ferroviario di Alessandria che sarà al servizio delle merci che transitano da Genova e dal Mediterraneo e sono dirette ai mercati del cuore dell’Europa. Alessandria sarà un tassello di una rete che coinvolge le altre infrastrutture, a partire dall’area di Rivalta Scrivia che non è certo antagonista con Alessandria, ma anzi rappresenta un valore aggiunto sul piano dell’integrazione dei servizi”.

Il tutto senza dimenticare gli altri fronti. Alla logistica delle merci è stata infatti affiancata quella della persona, poi ci sono la formazione e la scuola e, nel segno della valorizzazione del territorio, è nato anche il Comitato Promotore per i 170 anni dell’inaugurazione della linea ferroviaria Torino – Genova.

“È con questa dotazione, messa a punto durante una stagione complessa e delicata a causa della pandemia, che Slala guarda ai prossimi anni con molta fiducia” conclude Cesare Rossini.