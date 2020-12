I comunisti genovesi perdono la “guerra dei trent’anni” con Esselunga che finalmente apre a Genova

Genova (Giovanni Bruzzone) – È iniziata 36 anni fa, nel 1984, la guerra senza esclusione di colpi tra l’abile imprenditore brianzolo – liberale e anticomunista fino al midollo – Bernardo Caprotti (nella foto) e il Comune di Genova, a causa di una concessione data alla Coop (la rete di supermercati dei comunisti) e non all’Esselunga. Caprotti, patron della seconda, si scatenò fino a scrivere un libro intitolato “Falce e Carrello” col quale accusava una serie di soprusi perpetrati a suo danno dalle giunte di sinistra che, tra l’altro, hanno distrutto Genova negli ultimi quarant’anni. Negli Anni Ottanta, in Valbisagno, Coop aveva rilevato una concessionaria di moto trasformandola in un supermercato. Esselunga tentò la stessa cosa in Valpolcevera. Finì malissimo. Ricordava lo stesso Caprotti: “Esisteva a Rivarolo una concessionaria di autoveicoli appartenente alla Pastore & Baldazzi il cui titolare era un buon conoscente di Ferdinando Schiavoni, allora amministratore delegato di Esselunga, e gli propose un’operazione analoga”. Esselunga acquistò l’immobile il 15 ottobre 1984 e si impegnò nella trasformazione, ma “il Comune di Genova non consentì neppure il trasferimento della concessione edilizia ad Esselunga”. La dichiarazione di guerra depositata dalle giunte di sinistra era stata recapitata e Caprotti, da buon combattente, non si tirò indietro.

A distanza di oltre trent’anni la guerra è stata vinta dall’imprenditore brianzolo che non ha mai mollato l’osso. Del furibondo scontro si occupò anche un presidente della Repubblica: nel novembre del 2013 Giorgio Napolitano esaminò il ricorso di Esselunga e del suo patron Bernardo Caprotti contro il Comune di Genova, accusato di voler impedire l’apertura nel quartiere di Sestri Ponente, quando Sestri rappresentava – e rappresenta – una sorta di “Stalingrado d’Italia”, piccola capitale di un potere rosso quasi incontrastato.

Non doveva essere sfuggita quella simbologia a Caprotti, classe 1925, mancato a Milano nel settembre di quattro anni fa, fondatore di uno dei marchi più noti della grande distribuzione nel 1957.

Il ricorso, correttamente, finì nelle mani del Consiglio di Stato. Ma il fatto che un dissidio durato più di sette lustri fosse arrivato a oltrepassare le mura del Quirinale è testimonianza di quale sia stata l’asprezza della contesa. Una questione commerciale divenuta enorme questione politica, conclusa ieri con l’inaugurazione del primo punto vendita genovese (secondo nella Regione dopo quello della Spezia) in via Piave. Oggi al vertice del gruppo Esselunga c’è la figlia di Caprotti, Marina Caprotti, che è il nuovo presidente esecutivo della società, una delle più grandi realtà della distribuzione organizzata. La decisione è stata presa all’unanimità dal consiglio di amministrazione convocato il 29 giugno scorso a Milano per delineare la nuova composizione del board. È un cambiamento che riflette il riassetto societario concluso a marzo e che vede adesso Giuliana Albera — seconda moglie del fondatore Bernardo Caprotti — e la figlia Marina proprietarie al 100% di Esselunga dopo l’acquisto della quota di minoranza pari al 30 per cento dai fratelli Giuseppe e Violetta Caprotti.

Marina Caprotti, 42 anni (nella foto), già vicepresidente del gruppo dal 2017 e nel board dal 1996, guiderà una solida realtà in pieno sviluppo con 25.000 collaboratori senza contare l’indotto. Ha una rete di 159 supermercati in otto regioni e un fatturato di oltre 8 miliardi. Le prossime aperture previste sono a Montecatini, in Toscana, e in piazze fino ad oggi mai toccate dalla catena come Genova appunto, Mantova e Livorno. A questo si aggiunge il progetto dei negozi di prossimità con insegna LaEsse (nella foto a lato), due quelli aperti a Milano e altri seguiranno nel corso dell’anno, oltre a proseguire nello sviluppo dell’e-commerce che vede Esselunga giocare un ruolo chiave.