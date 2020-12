Da Coldiretti Alessandria: Natale per tutti con la pasta della solidarietà delle “Stagioni d’Italia”

Con la consegna di 1.400 chilogrammi di pasta Senatore Cappelli 100% italiana a marchio Stagioni d’Italia, si concretizza sempre di più ad Alessandria l’iniziativa di solidarietà promossa da Fondazione Campagna Amica e Coldiretti per aiutare a contrastare le nuove povertà e offrire ai più bisognosi delle festività più serene.

“Questa iniziativa, accanto alla spesa sospesa – afferma il Presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco – vuole portare la solidarietà dei nostri agricoltori a quella parte di popolazione più fragile e più colpita dalle difficoltà economiche in questo Natale così tristemente particolare”.

La povertà Covid è in aumento in Italia, con oltre 4 milioni di poveri, ed anche nell’alessandrino è riscontrabile sia dall’incremento dagli aiuti erogati dalla Caritas che dai ristori dei padri francescani che nel 2020 hanno registrato un +50% del numero di famiglie che si rivolgono ai centri di aiuto e ascolto sul territorio.

“La nuova ondata di contagi – sottolinea il Direttore Coldiretti Alessandria Roberto Rampazzo – non limita solo la convivialità durante le feste natalizie ma ha anche peggiorato la situazione economica di quanti si trovano in uno stato di precarietà. Sono sempre più numerosi i nuclei familiari che chiedono aiuto: la situazione è grave soprattutto se si pensa che a chiedere aiuto sono persone e famiglie che mai prima d’ora avevano sperimentato condizioni di vita così precarie, come ad esempio persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie ferme dalla limitazioni rese necessarie dalla diffusione dei contagi per Covid”.

La pasta, stoccata in parte al Mercato Coperto di Campagna Amica è già arrivata ad alcuni enti di beneficienza, di ascolto e parrocchie verrà utilizzata nella somministrazione dei pasti o per preparare pacchi famiglia.

Coldiretti è molto radicata sul territorio e può contare su una struttura capillare che le consente di essere in contatto con le situazioni critiche. C’è una larga parte della popolazione che in questo momento vive grandi sofferenze a causa della crisi economica e sociale provocata dall’emergenza e dalla conseguente perdita di opportunità di lavoro. Coldiretti Alessandria sta cercando di contribuire come può sostenendo le situazioni di disaggio e promuovendo gli acquisti di cibi e bevande Made in Italy.

Intanto, su tutto il territorio continua l’iniziativa della Spesa Sospesa nei mercati di Campagna Amica: domani appuntamento al Mercato Coperto di via Guasco dalle 8 alle 13 e con l’apertura straordinaria anche lunedì 21 dicembre.