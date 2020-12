Marocchino irregolare e pregiudicato tenta di accoltellare un carabiniere

Novi Ligure – I Carabinieri di Capriata d’Orba hanno tratto in arresto per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti a offendere un marocchino di 32 anni, irregolare e con precedenti di polizia, che, nel corso di un controllo degli occupanti di un’autovettura sospetta nel parcheggio del centro commerciale “Tre Valli” di Basaluzzo, scendeva dal mezzo con due connazionali e tentava di colpire un Carabiniere con un coltello, senza riuscirvi, grazie alla pronta reazione dei militari, che evitavano il fendente e riuscivano a bloccarlo. Nel corso della successiva perquisizione degli altri soggetti e del veicolo veniva rinvenuto un altro coltello, di proprietà di un altro marocchino di 40 anni, anch’egli irregolare e con precedenti di polizia, a sua volta deferito per porto di armi od oggetti atti a offendere. Le armi erano sottoposte a sequestro mentre l’arrestato era trattenuto in camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.