Tamburello: il Cremolino favorevole all’ingresso dell’ex calciatore Damiano Tommasi come presidente della Fitp

Cremolino – Damiano Tommasi nei quadri dirigenziali della Federtamburello? Una possibilità che potrebbe, presto, diventare realtà dato che l’ex calciatore della Roma, vincitore di Scudetto e Supercoppa Italiana con il club giallorosso nel 2001 e presidente fino all’estate scorsa dell’Associazione Italiana Calciatori, adesso sembrerebbe essere tornato al suo primo amore d’infanzia, quando da piccolo nella sua Negrar, in provincia di Verona, praticava questa disciplina tramandatagli dal padre e dal nonno.

Al momento, comunque, non c’è ancora nulla di ufficiale ma la pista sembra calda e lui stesso non ha nascosto il desiderio di tentare la nuova avventura. Ipotesi che sta già raccogliendo molti consensi nell’ambiente e, nell’alessandrino, ha incontrato il favore del Cremolino. Per il club ovadese, come confermato dal patron Claudio Bavazzano, l’ingresso come dirigente di Tommasi rappresenterebbe un “bel salto di qualità al nostro movimento. Avendo sicuramente tante conoscenze, potrebbe magari portare nuove realtà a investire in questo sport. Il rischio di un buco nell’acqua? Forse c’è, ma credo valga la pena fare un tentativo”.

L’auspicio è arrivare a una collaborazione con Edoardo Facchetti, apprezzato presidente uscente. “Sarebbe sbagliato non riconoscere quanto di buono fatto da Facchetti in questo quadriennio, come il punteggio assegnato ai giocatori e la Coppa Europa portata da due a tre squadre – prosegue il patron ovadese – sarebbe dunque bello se le parti trovassero un punto d’incontro, senza escludere Tommasi a priori. Lui potrebbe diventare il simbolo della rinascita di questa disciplina, ma è bene che anche tutti gli altri diano continuità a quello che hanno già fatto”.

Favorevole alla candidatura di Facchetti anche l’ex campione di tamburello ovadese Giancarlo Marostica: “Spero si trovi un accordo e allo stesso tempo un ruolo chiave per Tommasi, che deve poter dialogare con il Coni con ruoli decisionali importanti. Io mi sto muovendo sul versante piemontese, mentre un campione come Manuel Beltrami su quello lombardo-veneto. In generale sono tutti favorevoli a patto che Tommasi entri senza scombinare una federazione che di certo non naviga nell’oro. Anche io auspico una collaborazione con Facchetti”.

La speranza è quella di arrivare a una coesistenza costruttiva e non a una divisione che sfocerebbe in una sfida elettorale diretta tra due figure che a quel punto sarebbero solamente avversarie.

Intanto, fronte tamburello giocato, la serie A dovrebbe ricominciare, Covid permettendo, l’11 aprile e chiudersi a fine settembre. Al via le 11 squadre già presenti ai nastri di partenza nel 2020. Ad agosto si disputerà invece la Coppa Italia a Noarna, in Trentino. Le vincitrici delle due competizioni si affronteranno poi in Supercoppa a inizio ottobre.

A guidare il Cremolino tornerà Antonio Surian, già sulla panchina del club ovadese un anno e mezzo fa