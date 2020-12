Accoltellata e sparata: veterinaria di 38 anni uccisa in casa

Alessandria – Una donna di 38 anni è stata trovata cadavere in tarda mattinata nel suo alloggio al sesto piano al numero 10 di Spalto Marengo dal fratello Alessandro che è giunto sul posto preoccupato perché la sorella non rispondeva al telefono. La vittima è Alessandra Provera, veterinaria nel laboratorio gratuito allestito al giardino botanico. Era figlia dell’ex presidente della Provincia Franco Provera, morto in un incidente stradale nel 1982. A dare l’allarme è stato proprio il fratello e sul posto sono arrivati i carabinieri, la scientifica, il medico legale e il sostituto procuratore Eleonora Guerra. Dai primi accertamenti sembra che il delitto sia avvenuto stanotte o, al massimo, nelle prime ore di stamane. La vittima potrebbe essere stata raggiunta da alcuni colpi di pistola dopo essere stata accoltellata.