Auto carambola fuori strada sulla statale per Alessandria

Pozzolo Formigaro – Forse per schivare un mezzo che si è immesso improvvisamente nella statale per Alessandria un’automobile è finita fuori strada nella zona dell’azienda Girasole, terminando la propria corsa in un fosso. Il conducente è rimasto cosciente ed è attualmente ricoverato a Novi Ligure. Sul posto sono giunti anche gli Agenti della Polstrada e i Vigili del Fuoco. Il veicolo è andato distrutto ma per fortuna non sono stati coinvolti altri mezzi. A causa dell’incidente la circolazione è stata interrotta per circa un’ora in entrambi i sensi di marcia.