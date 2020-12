Pallacanestro Serie A2: Bertram Derthona in casa dell’Urania Milano, JB Monferrato riceve AgriBertocchi Orzinuovi

Alessandria – Una trasferta e un impegno casalingo, in questo fine settimana, ottava giornata di andata del campionato di serie A2, per le compagini di pallacanestro della provincia di Alessandria.

La capolista a punteggio pieno Bertram Yachts Derthona affronterà oggi pomeriggio alle 18, in trasferta, Urania Basket Milano. I Bianconeri tortonesi dovranno fare particolare attenzione ai tre migliori giocatori dei lombardi, Raivio, Bossi e Langston.

Domenica alle 18, invece, la JB Monferrato, reduce da tre successi di fila, affronterà in casa, al PalaFerraris, AgriBertocchi Orzinuovi. Nel roster casalese coach Ferrari non potrà contare su Luca Valentini, positivo al Covid.