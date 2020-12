Rugby: Diego Baldovino nuovo delegato dei tecnici della provincia di Alessandria

Alessandria – È Diego Baldovino il nuovo delegato dei tecnici di rugby della provincia, per il quadrienno olimpico 2020 – 2024. Le votazioni si sono tenute ieri nella sede dell’Alessandria Rugby, alla presenza del presidente del comitato regionale della Federugby, Giorgio Zublena. Ad esprimere il loro voto sono stati trentaquattro allenatori, componenti degli staff di Alessandria Rugby, Rugby Novi, Acqui Rugby, Lyons Tortona, Tre Rose Casale e Cus Piemonte Orientale. Quattro i candidati: Giancarlo Casarin e Patrizia Tramarin del CusPo, Stefano Cantore del Novi e Baldovino, che ha raccolto la maggioranza delle preferenze. Il nuovo eletto ha lavorato, nelle ultime stagioni, al fianco di allenatori nazionali come Roberto Mandelli e Ciro Sgorlon e nell’ultimo campionato ha guidato il Monferrato in B, mentre quest’anno ha contribuito a far ripartire anche i senior dell’Alessandria, dove allena e di cui è anche direttore tecnico. Baldovino parteciperà alla prossima assemblea per l’elezione del presidente della Federugby.