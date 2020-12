Skeleton: la monferrina Valentina Margaglio ha chiuso al sesto posto in Austria la seconda manche della Coppa del Mondo

Igls (Austria) – C’è tanto amaro in bocca per l’Italia nella seconda gara della doppietta di Igls-Innsbruck, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di skeleton 2020-2021. La monferrina Valentina Margaglio ha, infatti, chiuso, ieri, al sesto posto. Dopo una prima manche ai limiti della perfezione chiusa in seconda posizione, la Margaglio ha sprecato tutto nella seconda commettendo qualche imprecisione di troppo, fino a scivolare in sesta piazza. Ad imporsi su tutti è stata Janine Flock che ha vinto la competizione con il tempo di 1:47.01 (53.47, record della pista nella prima manche e 53.54 nella seconda) distanziando l’olandese Kimberley Bos di 21 centesimi (53.59 e 53.63). A completare il podio è stata la tedesca Jacqueline Loelling a 22 (53.64 e 53.59). Quarta posizione per la sua connazionale Tina Hermann a 24 centesimi (53.65 e 53.60) mentre ha chiuso in quinta posizione la canadese Elisabeth Maier a 27. Sesta, come detto, Valentina Margaglio. Dopo uno stellare 53.52 nella prima discesa, l’atleta di Pontestura non si è ripetuto nella seconda, chiudendo con il crono di 53.93 a 44 centesimi dalla vetta. Settima la russa Alina Tararychenkova a 58 centesimi, ottava la australiana Jaclyn Narracott a 64 centesimi, nona la ceca Anna Fernstaedt a 65, decima la tedesca Hannah Neise a 91. Tredicesima, infine, l’altra italiana, Alessia Crippa a 1.12 (54.08 e 54.05). La classifica generale della Coppa del Mondo di skeleton vede al comando Janine Flock, a quota 875 punti contro gli 830 di Kimberley Bos, mentre al terzo posto c’è Tina Hermann a quota 760 con Jacqueline Loelling a 704. La Coppa ora si prende una pausa in concomitanza con le vacanze natalizie, e tornerà l’8 gennaio con la prima tappa tedesca, a Winterberg, dove si correrà il quinto appuntamento della stagione, che varrà anche come Campionato Europeo 2021.