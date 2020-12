Una donna di 74 anni è morta sbranata in casa dai cinque cani della figlia

Grugliasco (Ida Artiaco di Fanpage.it) – Dramma a Grugliasco, in Piemonte. Una donna di 74 anni, di cui non è ancora stata resa nota l’identità, è morta sbranata dai 5 cani della figlia, tutti pastori cecoslovacchi. È successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 dicembre, nell’abitazione della vittima, al pianterreno di uno stabile in via Boves 12. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini che hanno sentito le grida della donna. Poi è arrivata la proprietaria degli animali, e figlia dell’anziana, che è riuscita a fermarli riportandoli in auto. Stando a quanto ricostruito, li aveva temporaneamente lasciati alla madre. Dopo l’attacco, le condizioni della 74enne sono apparse subito critiche. Trasferita d’urgenza in ospedale, i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, che stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta di quanto successo. Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. Tra gli ultimi in ordine cronologico, si ricordi il caso di Elisa Pilarski, una 29enne francese, sbranata viva alla fine del mese di luglio scorso dai cani mentre era a passeggio col suo cane Curtis, un esemplare di American Staffordshire terrier, nella foresta di Retz. Qualche giorno prima la piccola Scarlett Pereira è stata azzannata dal pitbull di famiglia mentre giocava nel giardino dei nonni a East Providence, nel Rhode Island, Stati Uniti. Le ferite che le aveva procurato il cane erano troppo profonde, al punto che le sono risultate fatali. Trasferita d’urgenza all’ospedale pediatrico di Hasbro, ne è stato dichiarato il decesso poco dopo.