Alessandria e Pro Sesto si dividono la posta: al “Mocca” finisce 1-1 e per i Grigi la vetta si allontana

Alessandria (Alessandria 1 – Pro Sesto 1) – È terminata con un pareggio, 1-1, la sfida interna tra Alessandria e Pro Sesto, valida per la sedicesima di andata del campionato di calcio di serie C girone A.

Al “Moccagatta”, ultimo match del 2020, al vantaggio della squadra allenata da mister Gregucci, rete di Eusepi, ha risposto nella ripresa la rete messa a segno da Palesi su calcio di rigore.

Gregucci inserisce Blondett in difesa dall’inizio, a destra, a centrocampo torna Suljic dall’inizio e Casarini si accomoda di nuovo in panchina. Di Quinzio confermato, di fatto trequartista aggiunto alle spalle di Eusepi e Arrighini. Gli ospiti ancora senza De Respinis dall’inizio, il tridente è formato da Scapuzzi, Cominetti e Mutton. In difesa debutta l’ultimo arrivato, Magonara.

La cronaca.

I Grigi provano a farsi vedere al 15’ con una conclusione dalla lunga distanza di Arrghini. Ma la gara resta comunque molto bloccata.

Al 22’ vantaggio dei piemontesi: calcio d’angolo battuto da destra da Di Quinzio, sponda di Cosenza per Eusepi che controlla alla perfezione ed insacca di prepotenza.

Al 25’ altra occasione per l’Alessandria: cross da sinistra di Di Quinzio per la testa di Blondett. Bravo Livieri a respingere.

Al 27’ ancora Alessandria in avanti. Altro cross di Di Quinzio da sinistra e colpo di testa di Eusepi. Palla di poco alta sulla traversa con Livieri comunque in controllo.

Al 30’, sul tiro dalla bandierina, ci sono proteste da parte degli ospiti a seguito di una confusa azione nell’area dell’Alessandria. Il direttore di gara lascia correre.

Al 43’ Alessandria ancora pericolosa con Eusepi, brava la difesa della Pro Sesto a scongiurare il pericolo.

Il primo tempo finisce con l’Alessandria in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa stessi ventidue in campo.

Al 1’ Grigi che ripartono in attacco e guadagnano il quarto corner della loro gara. Sugli sviluppi dell’azione arriva un altro corner, facilmente bloccato da Livieri.

Il match sembra poi spegnersi un po’ quando, al 19’, arriva il pari della Pro Sesto con un rigore realizzato da Palesi per atterramento di Caverzasi da parte di Suljic.

Al 22’ Gregucci prova ad infoltire il reparto offensivo l’Alessandria. Corazza, infatti, rileva Suljic.

Al 24’Alessandria in dieci per il secondo giallo nei confronti di Prestia. Corre ai ripari Gregucci. Fuori Arrighini e dentro Scognamillo.

Al 33’ doppio cambio per l’Alessandria. Entrano Casarini e Rubin per Di Quinzio e Celia.

Non succede, poi, più niente di rilevante e al triplice fischio del signor Pascarella di Nocera Inferiore si chiude il match. Un 1-1 che mantiene comunque l’Alessandria al quarto posto, a quota 27 punti assieme a Lecco e Pro Vercelli. Si allontana però la vetta dato che la capolista Renate ha vinto 2-1 contro la Pistoiese ed è adesso a +8 dai Grigi.

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Blondett, Cosenza, Prestia; Parodi, Suljic (21’st Corazza), Castellano, Di Quinzio (30’st Casarini), Celia (30’st Rubin); Eusepi, Arrighini (24’st Scognamillo). A disp.: Crisanto, Chiarello, Podda, Stijepovic, Crosta, Macchioni, Mora, Poppa. All.: Gregucci

Pro Sesto (4-3-3): Liveri; Magonara, Pecorini, Caverzasi, Bosco (35’t Ntube); Palesi, Gattoni, Gualdi; Cominetti (11’st Marchesi), Mutton (31’st De Respinis), Scapuzzi. A disp.: Del Frate, Maldini, Di Munno, Bertoli, Motta, Costa, Murati, Maffei. All.: Parravicini

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore

Gol: pt 21′ Eusepi; st 19′ Palesi (rig)

Ammoniti: Celia per comportamento non regolamentare, Gattoni, Prestia, Cosenza per gioco falloso

Espulsi: Prestia

Calci d’angolo: 7-4

Recuperi: 0+4

Note: giornata piovosa, terreno in discrete condizioni. Si gioca a porte chiuse.