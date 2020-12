Futuro incerto per il teatro dichiarato fallito con unico creditore Palazzo Rosso

Alessandria – Il tribunale di Alessandria ha decretato il fallimento di Aspal, la partecipata del Comune di Alessandria che gestiva il Teatro Comunale oltre ad una serie di servizi. Il giudice relatore dottor Corrado Croci, pm nel procedimento alla Corte dei Conti nella sua relazione fa cenno a un debito di circa oltre 8,76 milioni verso il Comune, a fronte di un credito di 3,5 milioni sempre nei confronti di Palazzo Rosso, per un saldo negativo di circa 5 milioni di euro. La società Aspal fu messa in liquidazione dalla giunta di Rita Rossa nel 2015. Per il futuro si prevede la vendita all’asta del teatro.