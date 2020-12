Morto Enzo Caviglione, l’autista degli ultras dell’Alessandria Calcio

Alessandria – Lutto nel mondo degli ultras dell’Alessandria Calcio. Si è infatti spento sabato a causa di un malore Enzo Caviglione, “l’autista degli Ultrà” come hanno voluto sottolineare, su Facebook, i Supporters 1999. Caviglione viveva in provincia di Asti ma per i tifosi dell’Orso Grigio era diventato da tempo uno di famiglia che in un post scrivono l’ultimo saluto: “Quante volte ci hai portato in trasferta, quante volte ci hai dovuto sopportare, quante volte ti abbiamo visto sclerare. Quante volte hai mollato il pullman per stare con noi nel settore ospiti anziché riposarti. Porta in viaggio i ragazzi della Nord, che ci hanno lasciati troppo presto. Non ti dimenticheremo mai, con te solo trasferte memorabili”.