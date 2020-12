Pallacanestro Serie A2: pesante sconfitta casalinga della JB Monferrato contro Agribertocchi Orzinuovi

Casale Monferrato (JB Monferrato 71 – Agribertocchi Orzinuovi 109) – Si interrompe, dopo tre risultati utili consecutivi, la striscia positiva della JB Monferrato. Nella sfida valida per la settima giornata di andata del campionato di pallacanestro serie A2, i monferrini si sono arresi, al PalaFerraris, ad Agribertocchi Orzinuovi 71-109. Gara, all’inizio, piuttosto equilibrata poi con il primo quarto terminato a pari punti, 20-20.

Poi però il roster bresciano ha ingranato le marce alte e, con una grande prova di coralità, ha scassinato la difesa della Novipiù trovando con continuità la soluzione da tre punti. Al riposo lungo la squadra di coach Corbani era già sul +15 (42-57). Distacco incrementato nel terzo quarto nel corso del quale Agribertocchi ha continuato a trovare un’impressionate continuità nella fase offensiva. All’ultimo mini-intervallo la partita era già praticamente indirizzata (54-87). Nell’ultimo quarto Agribertocchi ha badato più che altro a mantenere netto il distacco Miles che ha segnato il centesimo punto per gli ospiti, che si sono fermati a quota 109. Miglior realizzatore, per i Rossoblù, Redivo, autore di 19 punti. Gora Camara, fermo a lungo nel terzo quarto per un risentimento muscolare, ha chiuso il match ancora in doppia-doppia (14 punti e 12 rimbalzi) Per la Novipiù 3/17 da tre punti, mentre Orzinuovi, nella medesima statistica, chiude il match con uno stratosferico 17/24.

JB Monferrato – Agribertocchi Orzinuovi 71-109 (20-20; 42-57; 54-87)