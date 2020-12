Serie D: Casale perde in trasferta con il Pont Donnaz, ko casalingo per l’Hsl Derthona contro il Legnano

Alessandria – Domenica da dimenticare per le squadre di calcio alessandrine impegnate nel campionato di calcio di serie D girone A, decima giornata di andata.

In Val d’Aosta, avversario il Pont Donnaz seconda forza del campionato, il Casale Fbc è uscito sconfitto per 2-1. Un ko pesante non solo per il morale ma anche per la classifica che adesso si fa davvero dura per i Nerostellati, al penultimo posto assieme all’Arconatese.

Valdostani in vantaggio alla prima occasione, con una fucilata dalla distanza di Lauria che s’infila dritta nel sette. Pareggio dei piemontesi grazie a Bettoni che trova la zampata giusta sugli sviluppi di un corner.

Nella ripresa i locali sono passati nuovamente in vantaggio grazie alla rete da fuori area di Tanasa.

Mercoledì 23 dicembre monferrini impegnati al ‘Palli’, nel turno infrasettimanale, con l’Imperia.

Ko interno, dopo sette risultati utili consecutivi, per l’Hsl Derthona. I Leoncelli, al “Coppi”, hanno ceduto le armi al Legnano al termine di una partita molto nervosa nel finale e con un espulsione, quella di Concas, nelle file dei Bianconeri.

Lombardi in vantaggio, nel primo tempo, grazie alla rete di Cocuzza, lanciato benissimo da Tunesi. Pareggio immediato del Derthona: Varela sfonda sulla sinistra e appoggia per Palazzo bravo dalla linea di fondo a rimettere in mezzo per Concas che deve solo appoggiare in rete per il pareggio.

Nella ripresa è più propositivo il Legnano che crea diverse occasioni schiacciando i Leoncelli nella propria area di rigore, trovando poi il vantaggio con Gasparri su assist di Cocuzza.

Nei minuti finali il Legnano spezza il gioco spendendo gli ultimi due cambi nel recupero, aiutato da Concas che si fa espellere per una parola di troppo all’arbitro: finisce con i Lilla che festeggiano.

Mercoledì Hsl Derthona impegnato fuori casa contro il Gozzano, terza forza del campionato.