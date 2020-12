Alla Pernigotti torna la produzione di creme

Novi Ligure – Continua senza interruzione la vertenza della Pernigotti che, dopo la presentazione del piano industriale di un anno fa, ottiene il ritorno dalla Turchia, dove ha sede lo stabilimento dei fratelli Toksoz attuali proprietari della storica azienda novese, degli impianti per la produzione di creme nello stabilimento di Novi in Viale Rimembranza. Per i circa 60 dipendenti rimasti è già qualcosa mentre si guarda al futuro che potrebbe prevedere il rinnovo dei macchinari strategici ormai obsoleti.