Grigi: domani la partita con la Pergolettese in diretta su Sky Sport con il commento di Fabio Caressa

Alessandria – Doppio debutto, domani, per l’Alessandria Calcio. Il match della compagine grigia, impegnata sul campo della Pergolettese nella gara valida per la diciassettesima giornata di andata del campionato di serie C girone A, andrà infatti in onda su Sky Sport e la sfida sarà commentata, per la prima volta, dal noto commentatore sportivo di Sky Fabio Caressa (nella foto). Il cronista di Sky è un po’ alessandrino in quanto sposato con la giornalista e conduttrice radiofonica alessandrina Benedetta Parodi, ed è stato spesso allo stadio “Moccagatta”, l’ultima volta per il preliminare di Europa League Torino – Debrecen, nel 2019. Domani racconterà la gara dei Grigi, reduci dal pareggio con la Pro Sesto, contro la Pergolettese, in programma alle tre del pomeriggio, una della gare della diciassettesima giornata che saranno su Sky Sport (253) con la formula pay – per – view. Confermata anche la diretta su Eleven Sports.

In casa piemontese, mister Gregucci dovrà scegliere chi far giocare al posto di Prestia che domenica si è beccato un rosso per doppia ammonizione. Il ballottaggio dovrebbe essere tra Scognamillo e Macchioni.

Intanto è nuovamente cambiata la classifica del girone A di serie C (quella pubblicata a lato è precedente al provvedimento disciplinare di cui si tratta) alla luce della sanzione nei confronti del Livorno per irregolarità amministrative e mancati pagamenti nei termini previsti. Il club toscano è stato penalizzato di cinque punti scivolando, così, al penultimo posto, a quota 13, dietro solo la Lucchese, con 10.