Roma – Questa è una notizia del 20 dicembre 2017, ma la situazione, dopo tre anni, non è certo migliorata. Noi cristiani non possiamo festeggiare il Natale, non possiamo costruire chiese nei paesi arabi altrimenti ci sgozzano e loro, i musulmani, fanno moschee dappertutto, perfino nei garage e tutto va bene madama la marchesa (Video sotto).