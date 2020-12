A proposito della crisi politica novese: gli addobbi natalizi sono costati la bellezza di 45.000 euro… e io pago

Novi Ligure (Godot) – “Mala tempora currunt sed peiora parantur”: la locuzione allusiva di Cicerone echeggia sinistra, in senso metaforico e politico, in quel di Novi Ligure. La prima frattura si è consumata lunedì scorso in consiglio comunale dove la delibera propedeutica al bilancio di previsione sulla TARI ha segnato la prima sconfitta numerica, oltrechè politica, della ex maggioranza del “sindaco binario” Cabella-Perocchio. Le avvisaglie erano già alla luce del sole da mesi con espliciti avvisi mai considerati reali da una direzione politica leghista arrogante, odiosa, insopportabile e che ha trovato nella stanza del sindaco tanta, troppa accondiscendenza. Oggi il tutto si può riassumere nelle parole del capogruppo della neo formazione “Solo Novi” Marco Bertoli che, dopo aver fatto intendere che se i rimasugli della ex maggioranza continuano a non capire la situazione presto lo capiranno, nella previsione che giunga a stretto giro il “redde rationem”, la resa dei conti che non tornano e neppure illuminati dagli addobbi natalizi costati lo sproposito di 45.000 euro. Come se questo non bastasse, il sindaco ha molto genericamente informato il consiglio del suo rinvio a giudizio per la vicenda ATM di Alessandria che presto lo impegnerà a lungo sulla procedura giudiziaria. In tutto questo bailamme i cittadini novesi seguono con costernazione e delusione, per niente nascosta, le vicende che li riguardano, rendendosi conto di quanta dabbenaggine ed improvvisazione regnino nella stanza dei bottoni.

Il tutto è rimandato alla delibera finale del bilancio di previsione di fine anno dove il nuovo “guru” dr. Delfino e tutta la ex maggioranza potrebbero risvegliarsi in braghe di tela.