Arti marziali cinesi e vietnamite: bene la scuola Wu Tao di Alessandria ai Campionati Nazionali sperimentali

Alessandria – Si sono recentemente svolti in modalità “on line”, per quanto concerne il settore delle arti marziali cinesi e vietnamite, anche i “Campionati Nazionali sperimentali”, organizzati dalla Federazione Italiana di Wushu Kung Fu. La formula prevedeva la registrazione di video nella propria sede.

I filmati sono stati inviati alla visione arbitrale su una piattaforma appositamente predisposta sul sito federale, su cui sono stati riportati i risultati ufficiali e che ha visto la l’A.S.D. Sport Center Alessandria primeggiare ancora con tutti gli atleti iscritti anche a questa particolare gara.

Ecco i risultati per la Scuola Wutao alessandrina per quanto riguarda la specialità Kungfu Viet: si sono classificati in prima posizione, nelle rispettive categorie, Samuele Stango (cat. Seniores maschile), Mirko Stango (Junior A maschile), Melissa Imelio (Junior B femminile), Andrea Stango, (Junior B maschile) e Andrea Maria Cavriani (Junior C femminile); al secondo posto Riccardo Buffa (Junior A maschile), Gaia Gabrielli (Junior B femminile), Lorenzo Russo (Junior B maschile) e a al terzo posto Mattia Fattore (Junior A maschile) e Gabriele Gabrielli (Junior B maschile). Ottimo risultato anche per Nicholas Parisi, il quale nella categoria Junior A maschile, ha ottenuto il quarto posto subito dopo i tre suoi condiscepoli di squadra.