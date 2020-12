Football Sala: concorso Pallone D’Oro FIFS 2020, ecco tutte le nomination

Milano – La Federazione Italiana Football Sala ha ufficialmente comunicato i nominativi dei candidati al Premio di “Pallone D’Oro FIFS 2020” per gli atleti e le atlete che si sono distinti nell’annata appena trascorsa.

Ecco le Nomination suddivise per categorie:

Maschile

1 – Armia Ahmari – Team Ticino Lugano, Vice Campione Winter Cup 2019/2020, Vicecampione Coppa della Lega 2020

2 – Rodolfo Mendes – Ticinia Novara, Campione D’Italia 2020

3 – Matteo Gargantini – Top Five Biella, Vicecampione D’Italia

Veterani Maschile

1 – Luigi Pignata – Ispra C5, Vicecampione Coppa Italia 2020, Vicecampione Supercoppa Italiana 2020

2 – Valerio Simonetta – Futsal Vaprio, Giocatore Rivelazione Nazionale Italiana Veterani

3 – Emanuele Novaretti – Top Five Biella, Vicecampione D’Italia 2020, Campione Coppa della Lega 2020

Femminile

1 – Fernanda Caprioli – ASD Dairagirls, Campione D’Italia 2020

2 – Malvina Gulli – ASD Piemonte Sport Calcio 1963, Vincitrice FIFS Opening Cup 2020

3 – Benghalina Tihsler – ASD Chicas Futsal Pavia, Giocatrice Nazionale Italiana.

Tutti gli appassionati avranno tempo fino a venerdì 8 gennaio 2021 per esprimere la propria preferenza cliccando ai seguenti link del concorso:

Sezione Maschile: https://www.ferendum.com/it/PID566853PSD850655654

Sezione Veterani Maschile: https://www.ferendum.com/it/PID566856PSD1691990650

Sezione Femminile: https://www.ferendum.com/it/PID566859PSD1038322583