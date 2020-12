Pallacanestro serie A2: nel recupero contro Urania Milano la JB Monferrato incappa nel secondo stop di fila

Casale Monferrato (JB Monferrato – Urania Milano 68-78) – Ancora uno stop, il secondo consecutivo, per la JB Monferrato. Al PalaFerraris il roster monferrino ha perso contro Urania Milano 68-79, recupero del match di serie A2 che avrebbe dovuto tenersi il 29 novembre.

Partita giocata su ritmi bassi. Nei primi minuti i piemontesi cercano di scappare via, portandosi sul +5 e chiudendo avanti il primo quarto: 23-19. L’Urania Milano recupera, poi, nel secondo quarto chiudendolo 37-45.

Alla ripresa sono ancora gli ospiti a dettare i ritmi dell’incontro: i monferrini si caricano di falli, in un match spezzettato e sempre giocato con le marce basse innestate. Alla terza sospensione il tabellone segna 49-62. La JB prova a scuotersi ma i due punti in palio sono decisamente scappati dalle mani dei giocatori di coach Ferrari: termina 68-79.

In doppia cifra Sam Thompson (17),Fabio Valentini (14) e il capitano Niccolò Martinoni (11).

JB Monferrato – Urania Milano 68-79 (23-19, 14-26, 12-17, 19-17)

JB Monferrato: Sam Thompson 17 (6/9, 1/4), Fabio Valentini 14 (1/5, 3/5), Niccolo Martinoni 11 (5/7, 0/0), Corban Collins 10 (3/8, 1/12), Gora Camara 7 (3/5, 0/0), Simone Tomasini 5 (2/6, 0/2), Daniel Donzelli 4 (0/3, 1/3), Yannick Giombini 0 (0/1, 0/0), Alessandro Sirchia 0 (0/0, 0/0), Pietro Avonto 0 (0/0, 0/0), Aaron Lomele 0 (0/0, 0/0), Carlo Cappelletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 32 9 + 23 (Sam Thompson 9) – Assist: 18 (Sam Thompson 5)

Urania Milano: Nik Raivio 25 (6/9, 1/2), Wayne Langston 19 (9/14, 0/0), Giorgio Piunti 12 (2/3, 2/4), Matteo Montano 11 (3/6, 1/3), Tommaso Raspino 6 (3/7, 0/2), Daniele Pesenato 4 (0/1, 1/1), Matteo Franco 2 (1/1, 0/1), Andrea Benevelli 0 (0/1, 0/4), Matteo Cavallero 0 (0/0, 0/0), Simone Valsecchi 0 (0/0, 0/0), Stefano Bossi 0 (0/0, 0/0), Vittorio Lazzari 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 25 – Rimbalzi: 39 6 + 33 (Wayne Langston 11) – Assist: 27 (Matteo Montano 8).