Serie D: il Casale batte al “Palli” l’Imperia, il Derthona si arrende fuori casa al Gozzano

Alessandria – Una gioia e una delusione nel campionato di serie D girone A, undicesima di andata, per le compagini calcistiche alessandrine.

Il Casale, al “Palli”, trova un’importante vittoria contro l’Imperia allontanando così la zona “calda” della classifica e superando Borgosesia e Vado.

Decisivo, nel primo tempo, alla mezz’ora la rete di Samuele Bettoni sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Poesio.

Nella ripresa è sempre il Casale a far girare più palla e cercare di tenere le redini del gioco senza però trovare la via del gol. L’Imperia si avvicina poco alla porta difesa da Tarlev e nel finale i Nerazzurri liguri restano anche in dieci per l’espulsione di Capra. Il Casale vince così in casa di misura e ottiene tre punti d’oro per la classifica e morale.

Ko esterno, e seconda sconfitta consecutiva, per l’Hsl Derthona. Sul campo del Gozzano, terza forza del campionato, i Leoncelli hanno ceduto le armi per 1-0. Decimati da diverse assenze, i Bianconeri allenati da mister Pellegrini hanno subito la rete dello svantaggio nella ripresa, al 22’, grazie a Sylla che appoggia in rete un preciso cross in area avversaria di Piraccini.

Nel finale di gara i tortonesi chiudono in attacco collezionando angoli e chiedendo un rigore per fallo su Emiliano ma l’arbitro Peletti di Crema lascia correre. Finisce 1-0 per il Gozzano che in classifica resta al terzo posto mentre il Derthona scivola in quinta posizione in coabitazione con la Sanremese.

La serie D si ferma per la pausa natalizia e riprenderà il 6 gennaio con il Casale impegnato fuori casa contro la Caronnese e l’Hsl Derthona che al “Coppi” riceverà la visita della Lavagnese.