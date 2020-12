Da Movimento Cristiano Lavoratori: la statua del Bambino di Betlemme, Gesù, sarà collocata nel Presepe da Monsignor Ivo Piccini

Il presepe del Movimento Cristiano Lavoratori, allestito in piazza della Gambarina in Alessandria, questa sera, 24 dicembre, alle ore 21, si arricchirà del pezzo più prezioso.

Facendo seguito infatti ad una tradizione che ha visto protagonisti nel tempo il cardinale Giuseppe Versaldi, il Vescovo Guido Gallese, questa sera sarà Mons. Ivo Piccinini a collocare nel Presepe la statua di Gesù Bambino.

A collaborare con lui i responsabili del Movimento Cristiano Lavoratori e gli Amici del Museo della Gambarina.

In rappresentanza della città di Alessandria sarà presente il vicesindaco Davide Buzzi Langhi.

La benedizione di Domenica scorsa

Domenica 20 dicembre si è intanto svolta la benedizione del Presepe alla presenza del Consiglio provinciale del Movimento e degli amici del Museo della Gambarina. Quest’ultimi hanno fatto da figuranti in costume al significativo momento di riflessione e raccoglimento guidato da Mons. Ivo Piccinini. La lettura del capitolo XXX della Vita Prima di San Francesco (autore: Fra Tommaso da Celano) è stata affidata al Presidente MCL Piercarlo Fabbio, che ha così avuto modo di collegare il Presepe di Greccio con la tradizione alessandrina.

Presenti anche i Consiglieri Comunali: Maurizio Sciaudone, Mauro Bovone e Angioletta Poggio.