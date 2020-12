Motonautica: il Rainbow Team di Casale Monferrato sul podio della Formula Junior Elite

Casale Monferrato – È ufficiale la classifica del Campionato Italiano 2020 di Formula Junior Elite. La conferma del podio è arrivata proprio in questi giorni dalla Federazione Italiana Motonautica. Il Rainbow Team, scuderia con base a Casale Monferrato, annuncia la vittoria di tre delle sue leve giovanili che avevano disputato la gara unica a Viverone 2020, nel contesto del Waterfestival organizzato dalla scuderia casalese.

In questi mesi si è discusso se fare nuove gare, ma la pandemia ha costretto la Federazione a rinunciare. Per questo motivo si è deciso di considerare come valida la prova unica di Viverone in cui erano arrivati primo Giulio Rimondotto, secondo Oleg Bocca e terzo Federico Temporin.

“Una bella soddisfazione per il nostro team” il commento di Elisa Bocca, team manager del Rainbow. Dei 15 talenti della Formula Junior Elite che hanno disputato la gara di Viverone ben 6 sono del Rainbow Team: Clement Kalondero di Occimiano e Giulio Rimondotto di Balzola, Federico Temporin, Giovanni Merlo, Oleg Bocca e Ettore Bo di Casale Monferrato. Tutti tranne Bocca e Bo erano al loro primo esordio in gara.

“Alla loro prima gara hanno vinto” ha aggiunto Elisa Bocca confermando i risultati di Rimondotto e Temporin.

“Questo risultato è una soddisfazione personale come istruttore – le parole del team principal e allenatore Fabrizio Bocca – campioni Italiani con Giulio, argento e bronzo con Oleg e Federico e le buone posizioni degli altri ragazzi mi riempiono d’orgoglio.” Ora è ufficiale: il podio è tutto firmato Rainbow Team che conclude così un 2020 di successi.