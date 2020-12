Bertram Derthona: coach Ramondino positivo al Covid19

Tortona – La Bertram Derthona dovrà fare a meno, per un po’ di tempo, del suo allenatore Marco Ramondino. Il coach dei Leoni, in seguito ad un giro di tamponi eseguito come da protocollo su tutto il gruppo squadra, è, infatti, risultato positivo al Covid 19. Il club ne ha dato notizia ieri sera, senza inizialmente svelare chi fosse il membro dello staff positivo. Successivamente a quella comunicazione è apparso, sui canali social del club, il post che svelava il nome della persona risultata positiva facendo gli auguri al coach bianconero. La Bertram, capolista del Girone Verde della serie A2 di pallacanestro e che finora era rimasta immune dai contagi, perde così per un po’ di tempo il suo allenatore.

Domani pomeriggio, alle 18, sarà il vice di Ramondino, l’alessandrino Vanni Talpo, a debuttare come capo allenatore e a guidare i Leoni nel match casalingo contro Tezenis Verona.