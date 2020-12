Persona tenta il suicidio entrando nelle acque gelide dello Scrivia, ma è salvata dai Vigili del Fuoco

Cassano Spinola – Stamane i Vigili del Fuoco di Novi Ligure con squadra Saf (speleo alpino fluviale), coadiuvati dai colleghi di Alessandria e dal Reparto Volo Torino Drago 51, hanno tratto in salvo una persona che, appena li ha visti arrivare, ha probabilmente tentato il suicidio tuffandosi nelle acque gelide del torrente Scrivia sotto il ponte della pizzeria (un tempo lontano facente parte di una Magione Templare) sulla strada stata 153 Serravalle Scrivia – Cassano Spinola. I soccorsi sono stati rapidissimi e molto efficaci, grazie ai quali è stato evitato il peggio. Infatti con queste temperature – nel novese ha appena nevicato – l’immersione in acqua procura spasmi muscolari e problemi circolatori per il fatto che le vene si restringono improvvisamente e il sangue non può più circolare correttamente. Ciò può causare uno shock da freddo unito ad uno svenimento e anche a un probabile infarto, per cui rimanevano circa due minuti di tempo per tentare il salvataggio. L’intervento dei soccorritori è stato immediato evitando così che la persona morisse o anche subisse solo danni irreversibili. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri che stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e scoprire le motivazioni di quello che si presume essere stato un insano gesto.