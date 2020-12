Ambulanti immigrati vendono senza limiti mentre noi italiani siamo agli “arresti domiciliari” per il Covid19 (Video)

Napoli – L’ordine pubblico in Italia è una barzelletta. Una gag di Totò e Peppino. Mentre noi italiani (che saremo pure un popolo di corrotti, ladri di galline, traditori incalliti) siamo agli “arresti domiciliari” causa Covid19, i nostri graditi “ospiti” immigrati clandestini in veste di commercianti ambulanti senza licenza e senza permessi – quelli che piacciono tanto alla Boldrini – fanno mercato libero per le strade delle nostre città senza che nessuno dica loro qualcosa, o qualche “caramba” o “pulotto” (li chiamiamo così perché ormai sono diventati dei buffoni di corte, comici di spalla della comica italiana) chieda anche solo i documenti o li multi per non avere la mascherina.

E fanno quello che vogliono. Accendini, giochi, portachiavi di tutte le forme. E ancora cappelli, foulard e ogni altro genere di accessorio per donne fashion e uomini alla moda, attenti alle griffe (rigorosamente false) e al portafoglio.

Stressati da questa situazione sono soprattutto gli ambulanti italiani regolari che pagano le tasse ma che non possono lavorare per le restrizioni anti-Covid19 da almeno due mesi.

Tutto ciò mentre per i migranti clandestini è la pacchia in quanto vendono qualsiasi cosa e gli affari, tra giubbotti, gilet e abbigliamento “griffato”, vanno a gonfie vele. Con cinquanta euro, se si tratta bene, si possono acquistare perfino perfette imitazioni di Moncler e Colmar da fare invidia agli originali che si vedono nelle vetrine.

E tutto va bene madama la marchesa… in fondo, siamo in Italia o no?

Appena posso volo a Londra.

(Video sotto).

Noi italiani chiusi in casa a passare Natale senza vedere i nostri genitori, negozi chiusi, mentre i clandestini africani occupano le nostre strade per vendere droga e merce illegale. Video oggi 27 dicembre ore 16 in via Caracciolo e via Marvasi (Napoli). https://t.co/kJWQdnGGHv pic.twitter.com/Ar8SPvw8Ek — RadioSavana (@RadioSavana) December 27, 2020