La Camera rinnova il finanziamento al Fondo Vittime dell’Amianto di Casale Monferato

Casale Monferrato – La Camera dei Deputati ha nuovamente finanziato Il Fondo Vittime Amianto facendo arrivare da Roma altri 39 milioni di euro disponibili nel 2021. La somma totale che il governo ha messo a disposizione è di 51 milioni per gli anni a venire. Il Fondo eroga un contributo a chi è malato a causa dell’amianto e ai familiari delle vittime. Comprende le rendite per le vittime dell’amianto, che dal 1° gennaio saranno aumentate del 15%, rispetto agli anni scorsi oltre a un contributo di 10.000 euro per chi è malato di mesotelioma. Grande a Casale la soddisfazione per questo risultato, soprattutto all’associazione Familiari vittime dell’amianto.

I malati di Mesotelioma hanno contratto la letale malattia dalle fibre di amianto lavorate da Eterni che si sprigionavano nell’aria. Le conseguenze di quella fabbrica, chiusa nel 1986, i casalesi le stanno pagando ancora oggi. Col passare del tempo si diffuse la percezione della pericolosità delle fibre lavorate. Dopo le prime manifestazioni sindacali si arrivò negli anni 70 e 80, quando lo slogan diventò “la salute non si vende”. L’amianto fu bandito da Casale per la prima volta nel 1987 e cinque anni dopo il divieto si estese a tutta l’Italia.

Casale ha saputo agire su tre fronti, quali bonifica, salute e giustizia, coinvolgendo tutta la popolazione e traendo la forza necessaria dal dolore delle proprie perdite. Dal settembre 2016, nell’ex-area della fabbrica Eternit sorge un luogo di memoria perenne, il Parco Eternot, che ospita un monumento vivente, un piccolo vivaio di piante dell’“albero dei fazzoletti”, che ogni anno, in occasione giornata mondiale in ricordo delle vittime d’amianto, il 28 aprile, vengono donate a persone che si sono distinte particolarmente nella lotta all’amianto.

Le bonifiche continuano, supportate in parte dai fondi stanziati dallo Stato per i 48 comuni del Sito di Interesse Nazionale: ad oggi sono completate tutte le bonifiche dei 176 siti di polverino censiti e oltre la metà di circa 2 milioni di metri quadrati di coperture censite sono state rimosse.