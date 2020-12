Pallacanestro serie A2: Bertram Derthona centra l’ottava vittoria di fila, JB Monferrato vince il derby contro Edilnol Biella

Alessandria – Si chiude nel migliore dei modi il 2020 per le compagini alessandrine di pallacanestro impegnate nel campionato di serie A2 girone Verde.

Bertram Derthona ha centrato la sua ottava vittoria di fila chiudendo così l’anno solare a punteggio pieno ed ancora imbattuta. Al PalaOltrepo’ di Voghera i Leoni tortonesi hanno battuto Tezenis Verona 87-80.

Una vittoria importante, dedicata a coach Ramondino rimasto a casa per Covid 19.

In evidenza, per i padroni di casa, Mascolo e Cannon, autori rispettivamente di 19 e 11 punti. Bene, fra gli altri, anche Gazzotti, Fabi e Sanders.

Primi minuti di gioco in cui Verona si appoggia a Candussi per trovare conclusioni al ferro: dopo 3’ la Scaligera è avanti 6-10. Minuti centrali del periodo favorevoli alla Bertram, che realizza con continuità da oltre l’arco dei 6,75 metri e raggiunge un possesso pieno di margine (22-19) con il gioco da quattro punti di Ambrosin. I Leoni producono poi il primo break dell’incontro, con lo stesso Ambrosin e Gazzotti: coach Diana ferma la gara sul 30-22 del 9’, punteggio con cui termina la frazione. In avvio di secondo quarto arriva la reazione della Scaligera, che stringe le maglie in difesa e corona la sforzo con realizzazioni a canestro.

Nel finale di primo tempo, Ambrosin e Mascolo, con due triple, mettono due possessi tra le formazioni (49-44 al 20’). 7-0 bianconero di forza in avvio di ripresa: coach Diana interrompe la gara sul 56-44 del 21’. Contro parziale ospite di 0-8, che riporta la Scaligera a contatto (56-52 al 23’), prima di un nuovo break bianconero che vale il +12 (64-52) costringendo Verona a fermare ancora le operazioni. Il maxi parziale del Derthona prosegue fino alla terza sirena, consentendo ai padroni di casa di chiudere i primi trenta minuti di gioco avanti 77-52. La Scaligera alza l’intensità della propria difesa in avvio di ultimo quarto, nel tentativo di rientrare in gara.

Jones alimenta il rientro di Verona, che arriva al -7 (81-74) al 37’, poi Sanders e Tomassini muovono la retina, con il Derthona sempre avanti di due possessi pieni a 1 minuto dal termine (84-78). Nelle battute seguenti i Leoni mantengono invariato il proprio divario e conquistano l’ottavo successo del loro avvio di campionato. Nel prossimo impegno, domenica 3 gennaio, Bertram Derthona se la vedrà fuori casa con Stings Mantova.

Vittoria anche per la JB Monferrato. Al PalaFerraris i monferrini, reduci da tre ko consecutivi, hanno trionfato nel derby contro Edilnol Biella 82-65.

Match veloce e di buona intensità con continui tentativi di fuga ad inizio partita per entrambe le compagini. 22-17 il punteggio dopo i primi 10’ di gioco, mentre all’intervallo il tabellone segna 38-41.

Nel terzo quarto sale in cattedra, per la JBM, Lucio Redivo che realizza una serie di punti che portano, all’ultimo mini intervallo, il roster monferrino a guidare l’incontro 63-54. Distacco decisivo perché Biella non riesce più a ricucire lo strappo e la sfida si chiude 82-65. Nel prossimo impegno, domenica 3 gennaio, i ragazzi allenati da coach Ferrari saranno ospiti di Treviglio.