Pallacanestro serie A2: derby tra JB Monferrato e Edilnol Biella, Bertram Derthona riceve Tezenis Verona

Alessandria – Ultimo impegno del 2020, oggi pomeriggio alle sei, per le compagini di pallacanestro della provincia di Alessandria impegnate nel campionato di serie A2 girone Verde.

Al PalaFerraris di Casale la JB Monferrato sfiderà, nel derby, Edilnol Biella.

La squadra laniera di coach Squarcina, promosso a capo allenatore dopo il passaggio di Paolo Galbiati a Cremona, è reduce da tre sconfitte consecutive e per questa stagione ha optato per un roster molto giovane come il classe 1990 Jakub Wojciechowski, 11.7 punti a partita, e l’ala statunitense Deontae Hawkins, che è il miglior realizzatore dei suoi con 15.7 punti di media a partita.

Bertram Derthona riceverà, invece, la visita della Tezenis Verona. Al PalaOltrepo’ di Voghera i Leoni tortonesi, primi in classifica a punteggio pieno e dunque ancora imbattuti, dovranno fare a meno di coach Marco Ramondino, risultato positivo al Covid 19. Al suo posto siederà in panchina il vice Vanni Talpo.

Il campionato riprenderà domenica 3 gennaio con la JB Monferrato impegnata a Treviglio e Bertram Derthona ospite di Stings Mantova.