I saldi invernali partiranno il 7 gennaio 2021 anziché il 5 previsto

Alessandria – I saldi di fine stagione, in Piemonte come ad Alessandria e provincia, partiranno giovedì 7 gennaio 2021 anziché martedì 5 come previsto. L’ha deciso la Giunta regionale del Piemonte, su indicazione dell’assessore al Commercio Vittoria Poggio. Positivo il commento delle associazioni di categoria: “Dopo l’ultimo decreto legge del Governo – ha dichiarato Maria Luisa Coppa, presidente di Confcommercio Piemonte – era importante posticipare l’avvio dei saldi invernali al 7 gennaio per evitare una partenza scaglionata tra commercio in sede fissa e online, visto che quest’ultimo avrebbe potuto sfruttare la data del 5 gennaio per iniziare con due giorni di anticipo le vendite di fine stagione, in concomitanza con la chiusura obbligatoria dei negozi di abbigliamento, calzature ed accessori”.

La speranza di tutti è che i saldi abbiano un impatto importante tanto per i consumatori che per le imprese.