Neve nel novarese: camion bloccati, code all’ingresso dell’autostrada A4

Novara (a.f. di Novara Today) – Stamane, lunedì 28 dicembre, sono stati diversi i mezzi pesanti che hanno avuto difficoltà a percorrere le strade novaresi. Al casello di Novara est alcuni camion sono rimasti bloccati sulle rampe di accesso all’autostrada A4, creando lunghe code che hanno raggiunto e superato la rotonda del Cim, provocando una paralisi della viabilità in via Mario Pavesi. Sull’autostrada A26 invece è stata interdetta la circolazione ai mezzi pesanti per evitare che si creino code. Anche sulle strade provinciali e statali si sono create code di mezzi pesanti bloccati dalla nevicata: sulla statale 32, tra Cameri e Bellinzago, molto tir sono stati costretti ad accostare a bordo strada.