Oltregiogo imbiancato e disagi su strada e ferrovia

Novi Ligure – Nevica abbondantemente in Valpolcevera, da Bolzaneto in su, in alta Val Bisagno, in Valle Stura, in Valle Scrivia, in Val d’Orba e in tutto l’entroterra ligure. L’attenzione, ora, è data al possibile verificarsi del fenomeno del gelicidio.

Le nevicate stanno avendo già da diverse ore ripercussioni sul traffico stradale, autostradale e su quello ferroviario. Sia le società concessionarie autostradali che Rfi già da ieri avevano fatto scattare il “piano neve”.

Nevica intensamente su

– A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il bivio per la A10 e la Diramazione Predosa-Bettole e tra Romagna sesia e il Sempione.

– A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Busalla

– A10 Genova-Savona tra Celle Ligure e Savona

e debolmente su:

– A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra la Diramazione Predosa-Bettole e Romagnano Sesia

– A7 Milano-Genova tra Busalla e Genova Bolzaneto

– A10 Genova-Savona tra Celle Ligure e Savona

In accordo con la polizia stradale, per agevolare le operazioni dei mezzi antineve, vige il divieto temporaneo con massa complessiva oltre le 7,5 tonnellate in entrambe le direzioni:

– A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il Bivio per la A10 Genova-Savona e la Diramazione Predosa-Bettole

– A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Busalla verso Genova e tra il bivio per la A12 e Serravalle Scrivia verso Milano e regolazione traffico per tutti i veicoli tra la Diramazione Predosa-Bettole e Serravalle verso Genova.

– A10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e Savona verso Ventimiglia, e tra Savona e Celle Ligure verso Genova

Per quanto riguarda i treni, è prevista una riduzione delle corse per le seguenti linee:

Genova – Busalla – Tortona (cancellata la relazione Busalla – Genova)

Genova – Ovada – Acqui Terme

Alessandria – Arquata

Novi – Arquata – Genova

Savona – San Giuseppe di Cairo (interessati treni delle linee Alessandria – Savona, Torino – Savona e Fossano – San Giuseppe di Cairo)

Novi Ligure – Arquata Scrivia

Genova – Milano

Al momento non è interessato il traffico ferroviario media e lunga percorrenza.

A causa della neve, che si sta fermando al suolo in quartieri come Voltri, Bolzaneto, Borzoli, Fegino, nelle relative zone più interne, ci sono lunghi rallentamenti sulla viabilità ordinaria.